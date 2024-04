Cruzeiro confirma saída de executivo; substituto será Paulo André

O Cruzeiro confirmou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (25), a saída de Pedro Martins, agora ex-executivo de futebol do clube. Afinal, o dirigente está de saída para o Vasco para ser substituto de Alexandre Mattos.

Ao mesmo tempo, a Raposa informou que Paulo André assumirá a função de forma interina. Atual diretor global da gestão do futebol da SAF, o ex-jogador concederá entrevista coletiva nesta sexta-feira (26). Ele assumiu o cargo de gestão em fevereiro, quando deixou o Valladolid.

O Cruzeiro informa que Pedro Martins aceitou convite para novo desafio profissional e não é mais o diretor de futebol da instituição. Agradecemos por todo o profissionalismo, dedicação e entusiasmo com os objetivos do clube, e aproveitamos ainda para desejar muito sucesso na… pic.twitter.com/CmxUe5LoNO — Cruzeiro (@Cruzeiro) April 25, 2024

Confira a nota

“O Cruzeiro informa que Pedro Martins aceitou convite para novo desafio profissional e não é mais o diretor de futebol da instituição. Agradecemos por todo o profissionalismo, dedicação e entusiasmo com os objetivos do clube, e aproveitamos ainda para desejar muito sucesso na sequência de sua trajetória. Com a saída de Pedro, Paulo André assume de maneira interina a função de diretor de futebol.”

Pedro Martins deixa o Cruzeiro após dois anos e quatro meses no cargo. Ele foi responsável por 68 contratações no período e participou da campanha do título da Série B, que culminou no retorno da Raposa à elite após três anos.

No seu próximo compromisso, na SAF do Vasco, o profissional de 36 anos assume, então, no lugar de Alexandre Mattos, tal qual em sua chegada no Cruzeiro. Foi ele o responsável por substituir Mattos em 2022 na Toca da Raposa.

Atualmente em 13º no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro volta a campo exatamente pela competição, no próximo domingo (28), quando recebe o Vitória, no Mineirão, pela quarta rodada. Depois, pela #5, joga novamente em casa, contra o Inter, no sábado seguinte (4 de maio).

