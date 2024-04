Histórico: primeiro jogo do Italiano só com mulheres na arbitragem

Pela primeira vez na história do futebol italiano, um jogo da Serie A será comandado por uma equipe de arbitragem formada por mulheres. Neste momento histórico, a partida em questão será o duelo entre Inter de Milão e Torino no próximo domingo (28), às 7h30 (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, pela 34ª rodada do Calcio.

A árbitra principal, Maria Sole Ferrieri Caputi terá Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti como auxiliares. Além disso, este trio de arbitragem já esteve presente, nas mesmas posições, em um jogo da Taça da Itália e em outro da segunda divisão italiana.

Ao mesmo tempo, a partida será a consagração da Inter de Milão enquanto campeã do Calcio. A Internazionale conquistou o título ao vencer o clássico contra o Milan na última rodada.

