Kendry Páez, joia do Del Valle, elogia o Palmeiras; atleta está vendido ao Chelsea

O Palmeiras venceu o Independiente del Valle (EQU) na última quarta-feira pela Libertadores, mas sofreu. Os donos da casa abriram 2 a 0 com excelente partida do jovem Kendry Páez, de apenas 16 anos, que marcou um gol e deu uma assistência. Após o jogo, porém, ele elogiou o Verdão.

“Este Palmeiras é uma equipe muito top. Tem vencido Libertadores, e a verdade é que para nós é especial jogar contra eles. Eles ganharam da gente aqui em casa, é o rival mais difícil da Copa Libertadores, mas foi um privilégio jogar com eles. Pena que o resultado não nos favoreceu. Ficamos um pouco desanimados, mas vamos seguir adiante”, disse Páez segundo o “ge”.

Kendry Páez completa 17 anos em maio, mas já tem seu futuro definido. No meio do ano passado, o Chelsea acertou a contratação do jovem, que é uma das principais promessas do futebol sul-americano. A chegada do meia-atacante a Londres será apenas no meio de 2025.

O jogador do Del Valle trocou palavras com Endrick, do Palmeiras, que irá para o Real Madrid em breve. Após o jogo, Páez elogiou esta nova geração que vem surgindo.

“A verdade é que são muitos times e muitos jovens que saíram da base. Tem o Estêvão também, que jogou, e a verdade é que tem uma competição muito forte de jogadores muito top (da geração mais jovem). O Endrick, o Yamal do Barcelona, cada um focado no seu pessoal, na sua carreira, e eu estou muito feliz por tudo que estou passando”, afirmou.

