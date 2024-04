Botafogo e Fluminense empatam sem gols pelo Brasileirão Sub-20

Tudo igual no clássico carioca. Botafogo e Fluminense se enfrentaram nesta quinta-feira no encerramento da quarta rodada do Brasileirão Sub-20 2024, mas ficaram no 0 a 0. Em jogo realizado no Estádio Nilton Santos, o dia foi dos goleiros, que fizeram grande partida.

Dessa forma, com o resultado, o Alvinegro chegou aos cinco pontos e está na 11ª colocação. O Tricolor, porém, vive situação mais delicada, com quatro pontos, na 16ª posição.

O Fluminense começou melhor a partida e obrigou o goleiro Cristiano a fazer duas grandes defesas. Ele parou finalizações de João Lourenço e Agner, que quase abriram o marcador. O Botafogo, contudo, respondeu e também obrigou o arqueiro Diego Fernandes a parar Kauê Leonardo e Fabiano.

Na etapa final, o cenário se repetiu e as duas equipes equipes também criaram boas chances. Desta vez, porém, o Botafogo foi quem assustou primeiro, com Vargas. Depois, afinal, o Tricolor teve boa chance com Isac. Os dois, entretanto, não passaram dos goleiros.

Botafogo e Fluminense voltam a campo pelo Brasileirão Sub-20 na próxima semana. Na terça-feira, o Tricolor encara o Santos, fora de casa. O Alvinegro joga na quarta-feira, com o Cuiabá, também fora de casa.

