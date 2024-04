Coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano visita clubes do Rio

Nesta semana, o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, fez visitas aos quatro clubes cariocas que participam do Brasileirão Betano 2024, Série A. Acompanhado por outros membros da comissão técnica da seleção nacional, Rodrigo conheceu os Centros de Treinamento do Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo.

O propósito das visitas é fortalecer os laços com os clubes e seus dirigentes, visando melhorar a comunicação e entender melhor os procedimentos internos de cada time. Essa abordagem mais próxima com as equipes segue a orientação do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que tem em vista valorizar aqueles que fornecem jogadores para a Seleção Brasileira.

“Fomos muito bem recebidos em todos os clubes. A troca de informações foi espetacular e agrega muito poder ouvir os anseios dos times. E, ao mesmo tempo, dizer o que esperamos para o futuro da Seleção Brasileira”, disse Rodrigo Caetano.

Na última segunda-feira (22), o coordenador técnico Juan esteve ao lado de Rodrigo Caetano durante a visita ao Fluminense, onde foram recebidos pelo presidente do clube, Mário Bittencourt, no CT Carlos José Castilho.

No Vasco, o executivo e o analista de desempenho João Marcos foram recepcionados por Lúcio Barbosa, CEO do Cruzmaltino, no CT Moacyr Barbosa.

Além disso, Juan e Rodrigo Caetano também foram ao CT George Helal, do Flamengo. Dessa forma, eles estiveram com o diretor de futebol do clube, Bruno Spindel, e com o gerente de futebol, Luiz Carlos.

Coordenador encerra série de visitas nesta quinta-feira (25)

Por fim, nesta quinta-feira (25), Rodrigo Caetano encerrou a série de visitas no Espaço Lonier, CT do Botafogo. Lá, a equipe da CBF teve contato com o head scout, Alessandro Brito, com o gerente de futebol, Augusto Oliveira, com o supervisor de futebol, Adriano Colares, e com o diretor da Eagle Football, Hugo Ribeiro.

