Jornalista sofre assalto em frente ao CT do Palmeiras

A repórter Lilly Nascimento, da ESPN, foi assaltada nesta quinta-feira (25), em frente ao CT do Palmeiras, na Barra Funda, Zona Norte de São Paulo. O roubo aconteceu na parte da manhã, no momento em que a jornalista gravava um vídeo. O ladrão, que estava em uma moto, roubou o celular de Lilly.

Grávida de seu segundo filho, a repórter não sofreu ferimentos na abordagem. Ela gravava uma matéria no momento do assalto, já que jornalistas não podem entrar no CT. A ESPN confirmou que está prestando toda a assistência à jornalista, que passa bem.

Mesmo assim, criminosos invadiram o perfil de Lilly na rede social Instagram e tentaram aplicar o “golpe da mudança”, com vendas falsas de móveis e eletrodomésticos. A ESPN já está tentando recuperar a conta da repórter. Ela estava na Argentina até esta quarta-feira, na cobertura de Argentinos Juniors x Corinthians, pela Copa Sul-Americana.

