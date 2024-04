Palestino vence Millonarios e reage na Libertadores

Para fechar a terceira rodada no Grupo E da Libertadores, Palestino e Millonarios jogaram no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo. E os chilenos conseguiram seu primeiro triunfo na competição, por 3 a 1, assumindo a terceira posição da chave. Enquanto o Bolívar lidera, com nove, o Flamengo aparece na segunda colocação, tendo quatro pontos. O Millonarios fecha a classificação com apenas um ponto.

Com muitas inversões de lado das jogadas, o Palestino buscava desmanchar a marcação do time colombiano e conseguiu aos 19 minutos. Após cruzamento que atravessou a área, Marabel, novamente, finalizou e parou na defesa de Montero. Todavia, dessa vez, a pelota sobrou para Filipe Chamorro que, na pequena área, balançou as redes.

Pela necessidade, o Millonarios saiu mais para o ataque e empatou o jogo à partir de um arremesso lateral. Com muita força, Jhoan Hernández jogou pra dentro da grande área e Leonardo Castro, mandou de cabeça para o canto esquerdo do goleiro César Rigamonti.

Já na reta final da primeira etapa e quando os visitantes pareciam melhor, o Palestino retomou a dianteira. Em chute que sobrou de novo para Chamorro na pequena área, ele capitalizou o 2 a 1 aos 42.

Quando surgiu a chance…

No segundo tempo, os dois times começaram exibindo suas características de trabalho com passes curtos e busca por espaços na base da movimentação. Com o adendo, aliás, do grande equilíbrio na disputa da posse de bola.

Aos poucos, o Millo ia se aproveitando da velocidade e explosão do atacante Rivaldo Rodríguez para sair sempre nas costas da defesa adversária. Foi desse modo que os visitantes tiveram, pelo menos, três jogadas claras para chegar de novo ao empate. Mas, na hora do acabamento dos lances, faltou rapidez e precisão nas definições.

Se do lado colombiano faltou efetividade para concluir, o mesmo não pode se dizer do Palestino. Na saída de bola, Daniel Ruíz cochilou e Brayan Véjar saiu em disparada, ficando cara a cara com Alvaro Montero e batendo forte para sacramentar a vitória dos donos da casa.

