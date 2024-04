Após o empate em 0 a 0 com o Cerro Porteño, nesta quinta-feira (25/4), pela Libertadores, o técnico Fernando Diniz foi perguntado sobre a atitude e o afastamento dos quatro jogadores do elenco – John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur. O quarteto fez, dentro da concentração, na véspera do jogo com o Vasco, uma festa com a presença de mulheres. O treinador foi duro.

“Foi algo inadmissível, ainda mais nos tempos de hoje. A gente espera que sirva de correção para esses e para outros. Para o futebol brasileiro levar mais a sério o futebol profissional. Há muitas famílias envolvidas. Afinal, A gente tem que trabalhar com respeito e o máximo de empenho para que as coisas aconteçam de maneira correta. “, disse Diniz.

Os quatro jogadores seguem afastados e não serao relacionados para o jogo com o Corinthians, pelo Brasileirão.

“A gente não tem previsão e vem conversando no dia a dia”, concluiu Diniz.

Flu de Diniz sai de campo com empate

No duelo desta quinta, pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores, o Tricolor não fez um bom jogo, mas segurou o empate que o manteve na lideramça, agora com cinco pontos, contra quatro de Cerro Porteño e Colo Colo e dois do Alianza Lima. O destaque da partida foi Fábio, que fez pelo menos duas grandes defesas, além de outras intevenções importantes. Não por acaso foi escolhifo o MVP pela Conmebol. Apensar de não fazer um grande jogo, o Flu quase saiu com a vitória, pois Árias fez um gol, anulado pelo VAR por leve toque na bola em seu braço.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Diniz sobre os jogadores afastados do Flu: ‘Foi algo inadmissível’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.