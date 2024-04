Pikachu dá show e Fortaleza vence o Boca Juniors no Castelão

Numa partida movimentada e cheia de gols, o Fortaleza goleou o Boca Juniors nesta quinta-feira (25), por 4 a 2, pela Copa Sul-Americana. O destaque da vitória ficou por conta de Yago Pikachu, autor de dois gols, assim como Lucero, que também balançou a rede duas vezes. Dessa forma, o Leão do Pici se mantém na liderança e invicto dentro de seu grupo na competição continental.

Primeiro tempo

O jogo já começou com uma pressão intensa do Fortaleza em cima do Boca. Pikachu e Lucero erraram o alvo nas duas primeiras oportunidades mas, na terceira, o camisa 9 recebeu de Pochettino e bateu no canto para abrir o placar em favor do Leão. Depois disso, o Boca conseguiu equilibrar as ações e passou a finalizar mais. Melhor postado no campo, o time argentino acabou chegando ao empate depois de lançamento de Saralegui na área, em que Merentiel desviou e fez 1 a 1. Ainda no primeiro tempo, Pikachu teve duas oportunidades, mas em uma parou no goleiro Romero e, na outra, chutou por cima do travessão.

Segundo tempo

Depois do intervalo, o Fortaleza voltou bem melhor e conseguiu, logo no início, chegar ao segundo gol. Depois de tentar em chutes de longe, a equipe da casa marcou após o cruzamento de Pochettino em que Lucero cabeceou para recolocar a equipe da casa na frente. A pressão continuou e, quatro minutos depois, novamente Pochettino entrou em ação, agora lançando Pikachu, que bateu cruzado e fez 3 a 1.

Estava bom demais para o Fortaleza, mas ainda podia melhorar. Machuca bateu cruzado, Romero deu rebote e Pikachu pegou a sobra para marcar o quarto gol dos tricolores. A partir de então, a equipe da casa diminuiu o ritmo e viu a Boca melhorar, ainda que timidamente. Zenon, numa cobrança de falta de longe, levou perigo, mas acabou marcando, já perto do final, o que seria o segundo gol xeneize. No fim, Janson, de cabeça, obrigou João Ricardo a defender, mas nada que mudasse o rumo do placar e do jogo.

FORTALEZA 4×2 BOCA JUNIORS

Copa Sul-Americana, 3ª rodada do Grupo D

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e horário: 25/4/2024, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e John Gallego (COL)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

FORTALEZA: João Ricardo; Yago Pikachu, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pedro Augusto, Hércules e Pochettino; Machuca e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

BOCA JUNIORS: Romero; Di Lollo, Figal, Lema e Saracchi; Saralegui, Medina, Equi Fernández e Fabra; Langoni e Merentiel. Técnico: Diego Martínez.

Cartões amarelos: Pedro Augusto, João Ricardo, Lucas Sasha, Renato Kayzer (FOR); Merentiel, Saracchi, Pol Fernández (BOC)

Gols: Lucero, 4’/1°T (1-0); Merentiel, 21’/1°T (1-1); Lucero, 6’/2°T (2-1); Yago Pikachu, 10’/2°T (3-1); Yago Pikachu, 18’/2°T (4-1); Zenon, 42’/2°T (4-2)

O post Pikachu dá show e Fortaleza vence o Boca Juniors no Castelão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.