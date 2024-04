O goleiro João Paulo, do Santos, precisou passar por um tratamento intensivo para estar em campo no jogo desta sexta-feira (26) contra o Avaí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele sente dores no ombro desde a última semana, mas se dedicou a um trabalho de fisioterapia em dois períodos para estar em condições de atuar pelo Peixe.

João Paulo reclamou de dores no ombro à equipe médica dos Santos nos últimos dias. Dessa forma, foi submetido a trabalhos específicos e de cuidado para poder reforçar a equipe. Nesta quinta-feira, ele viajou com o elenco para Florianópolis, palco do confronto desta sexta-feira à noite, no Estádio da Ressacada.

Embora fosse dúvida para o confronto, tendo o reserva Gabriel Brazão como sua sombra, João Paulo não perderá mesmo o que será seu 18° jogo consecutivo na temporada. Aliás, ele esteve presente em todos os minutos do Peixe durante o ano, em 16 partidas do Campeonato Paulista e uma da Série B do Brasileirão, a estreia contra o Paysandu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Tratamento intensivo garante João Paulo como titular no Santos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.