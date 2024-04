No Paraguai, André deixa estádio de muletas e preocupa Fluminense

O volante André deu um grande susto na torcida do Fluminense, nesta quinta-feira (25). Ao se machucar, no fim do primeiro tempo da partida contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, ele deixou o gramado chorando, com dores no joelho direito. Para piorar, após o fim da partida, ele deixou o estádio General Rojas, em Assunção, de muletas.

Embora o clube não tenha confirmado qualquer tipo de lesão no jogador, existe a preocupação por um caso grave. A possibilidade de uma contusão que afaste André a longo prazo fez o próprio Fluminense se manifestar através das redes sociais. Em nota, o Flu afirmou que o meio-campista sofreu um trauma no joelho e que passará por uma reavaliação a partir desta sexta-feira.

A tendência é que André realize exames logo após a volta da delegação tricolor ao Brasil. Ainda não se sabe o grau da lesão do provável volante, mas é certo que ele não poderá estar entre os relacionados para o confronto do próximo domingo, contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

Ao longo da atual temporada, André entrou em campo em 16 partidas e seu jogo contra o Cerro foi o primeiro na Libertadores deste ano. Prestes a chegar aos 200 partidas pelo Flu, o volante soma 185 aparições com a camisa tricolor tendo quatro gols marcados.

