Inter vence Delfín no Equador e segue vivo na Sul-Americana

O Inter venceu a primeira na Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (25), a equipe derrotou o Delfín, em Manta, no Equador, por 2 a 1, pela terceira rodada do Grupo C da competição. Os gols colorados, em resumo, foram de Wesley e Borré, de pênalti. Os anfitriões, ademais, marcaram com Luís Castro. Com o resultado, os gaúchos subiram para a segunda posição, com cinco pontos. A equipe equatoriana, com quatro, está na terceira posição.

O Colorado volta a campo neste domingo, às 20h, em casa, diante do Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Delfín joga segunda (29), contra o El Nacional, pelo Campeonato Equatoriano.

Inter abre vantagem no primeiro tempo

Não chegou a ser exatament uma grande primeira etapa, mas as duas equipes, a seu modo tentaram buscar o gol. Todavia, criaram muito pouco e praticamente não ameaçaram as defesas adversárias. O primeiro a levar algum perigo foi o Delfin, com um chute de Luís Castro, aos 23 minutos. O Inter respondeu quatro minutos depois, em arremate de Maurício que passou perto da meta de Heras.

Aos 34 minutos, o Inter, afinal, abriu o placar. Renê deu belo passe para Wesley, que não vacilou na frente do goleiro e fez 1 a 0. Foi o primeiro gol do clube nesta edição da Sul-Americana. Dois minutos depois, quem quase desencantou foi Borré, que chutou e obrigou Heras a fazer grande defesa.

Segundo tempo

A segunda etapa começou bem movimentada. Logo aos seis minutos, Goitea tentou cortar na área e a bola bateu na sua mão. Pênalti que Borré bateu e, afinal, marcou seu primeiro gol com a camisa colorada. A reação, dos anfitriões, entretanto, foi imediata. Após cruzamento da direita, a bola sobrou para Luís Castro, que bateu sem chances para Rochet e manteve o Delfín no jogo.

Após o gol, os equatorianos tomaram mais a iniciativa do jogo, mas esbarraram na crônica falta de objetividade e capacidade de levar perigo de forma mais aguda ao sistema defensivo do Inter. Este, por sua vez, também não manteve a intensidade das ações ofensivas. Com o passar do tempo, em suma, o técnico Eduardo Coudet fez substituições que tornaram a equipe mais segura defensivamente. Desse modo, garantiu a vitória no Equador. Já nos acréscimos, Lucca quase ampliou ao acertar uma bomba no travessão.

DELFÍN 1 X 2 INTERNACIONAL

3ª Rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Data: 25/04/2024

Local: Estádio Jocay, em Manta (Equador)

DELFÍN: Heras, Cuero, Goitea, Gariglio e Elordi; Cristian Garcia, Luís Castro, Gaggi (Tijanovic, Intervalo) e Maikel Reyes (Mieles, 26’/2ºT); Alman (Cagua, 26’/2ºT) e Angulo (Messiniti, 41’/2ºT). Técnico: Guillermo Duró

INTERNACIONAL: Rochet, Bustos, Vitão, Mercado (Robert Renan, Intervalo) e Renê; Thiago Maia (Hugo Mallo, 29’/2ºT), Bruno Henrique, Gustavo Pradro (Lucca, 16’/2ºT) e Maurício (Igor Gomes, 41’/2ºT); Wesley (Rômulo, 29’/2ºT) e Borré. Técnico: Eduardo Coudet

Gols: Wesley, 34’/1ºT (0-1); Borré, 6’/2ºT (0-2); Luís Castro 7’/2ºT (1-2)

Árbitro: Michael Espinoza (PER)

Assistentes: Coty Correra (PER) e Albert Alarcón (PER)

VAR: Milagros Arruela (PER)



Cartão Amarelo: Goitea, Cristian García (DEL); Mercado, Robert Renan, Maurício (INT)

Cartão Vermelho: –

