Último Vasco x Criciúma em São Januário pela Série A teve gol de Juninho

O duelo de sábado (27) entre Vasco e Criciúma marcará um reencontro importante, que não ocorre há mais de uma década pela Série A. A equipe catarinense voltou à elite após 11 anos longe.

O palco é São Januário, casa do Cruz-Maltino. E, no último duelo entre ambos no estádio carioca, a memória é positiva para os vascaínos. Já que foi dia de festa na Colina após vitória por 3 a 2, em jogo com três gols de falta, sendo um do craque e ídolo Juninho Pernambucano.

É verdade que os times se enfrentaram duas vezes na casa do Vasco pela Série B neste meio tempo (duas vitórias vascaínas). Mas nos atemos, aqui, ao último jogo de Série A entre ambos.

Jogo alucinante

No jogo em questão, válido pela nona rodada do Brasileirão 2013, o Cruz-Maltino venceu por 3 a 2. O Gigante da Colina chegou a abrir 2 a 0, com dois gols de falta. O primeiro, de Juninho, ainda na etapa inicial. Ele chutou de longe e contou com falha do goleiro Bruno.

O segundo gol já foi nos 45 minutos finais, quando Rafael Vaz, também de falta, mandou no ângulo para dobrar, assim, a vantagem vascaína. O time da casa aparentava ter encaminhado a vitória, certo?

Pois bem, com direito a falhas defensivas, o Vasco cedeu o empate aos catarinenses, com gols de Ivo (adivinha? de falta) e Wellington Paulista – este já aos 27′ da etapa final. Em cobrança de lateral na área, o goleiro Diogo Silva afastou mal e o camisa 9 complementou para as redes, empatando, então, o jogo.

Mas logo no minuto seguinte Juninho Pernambucano voltou à cena e ajudou a dar a vitória ao time da casa. Ele cobrou falta na área, e Edmilson, livre, testou para fazer o 3 a 2 e dar a vitória ao Vasco em São Januário.

