Renato Augusto, do Fluminense, terá reencontro com o Corinthians pelo Brasileirão

Principal reforço do Fluminense para a temporada, Renato Augusto voltou de uma lesão na panturrilha esquerda e entrou no segundo tempo no empate por 0 a 0 com o Cerro Porteño, na Libertadores. No próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), o meio-campista terá a oportunidade de reencontrar um clube em que fez história e se tornou ídolo, o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Com onze partidas, até o momento, o jogador ainda busca a regularidade pelo Tricolor. Diante disso, ele atuará na Neo Química Arena, palco onde ergueu taças e teve momentos brilhantes na carreira. Na coletiva de imprensa, ao lado do técnico Fernando Diniz, o atleta comentou se o gramado do estádio do Timão pode contribuir com o estilo de jogo da equipe carioca.

“Talvez a Arena (Neo Química), junto com o Beira-Rio, sejam os dois melhores campos do Brasileirão, de uma forma geral. Talvez isso possa ajudar, mas como o professor (Fernando Diniz) disse, muitas coisas podem mudar no caminho. A gente tem que estar preparado para todas as situações, chegar na Arena, voltar a vencer e subir na classificação do Brasileirão”, disse Renato Augusto.

“O campo do Corinthians é excelente, mas diferente. Tem uma adaptação. Não é um campo fácil. Só é excelente, mas é muito mais rápido, até do que o Beira Rio. Sempre baixinho, muito molhado. Os jogadores erram passes, escorregam, beneficia quem joga sempre que é o Corinthians”, completou Fernando Diniz

Busca pelo primeiro gol

O meia ainda busca seu primeiro gol pelo Fluminense. No entanto, na decisão da Recopa Sul-Americana, contra a LDU, do Equador, quando os comandados de Fernando Diniz passavam por dificuldades, foi o meia que sofreu o pênalti que sacramentou o título após cobrança de Jhon Arias.

Para o duelo com o Corinthians, o time não poderá contar com o volante André, que deixou o gramado do Estádio Nueva Ollo com fortes dores no joelho esquerdo. Assim, o clube antecipou a volta do camisa 7 ao Rio de Janeiro para novos exames e iniciar o tratamento. Contra o Cerro, o treinador optou por Lima, porém Renato Augusto briga por uma vaga no setor.

Forte ligação com o Timão

Ao longo da última temporada, Renato Augusto disputou 45 partidas, com seis gols e dez assistências, liderando o ranking de passes para gol da equipe. Com a camisa do Corinthians, o meia se tornou ídolo e acumulou 243 partidas, com 30 gols marcados e 33 assistências, em duas passagens. No entanto, estava fora dos planos do técnico Mano Menezes, quando este estava à frente da equipe paulista.

Além disso, conquistou o Campeonato Paulista e a Recopa, em 2013, e o Brasileirão em 2015. Nessa última conquista, o experiente jogador foi um dos protagonistas, sendo o craque do campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Renato Augusto, do Fluminense, terá reencontro com o Corinthians pelo Brasileirão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.