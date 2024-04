Vasco lamenta morte de Anderson Leonardo, do Molejo

O Vasco lamentou, via redes sociais, a morte do cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, que faleceu nesta sexta-feira (26), no Rio de Janeiro, decorrente de um câncer. Apesar de flamenguista declarado, o falecido músico recebeu homenagem do maior rival, com o Cruz-Maltino desejando forças para a família, amigos e fãs de Anderson.

A banda embalava uma das músicas de mais sucesso nas arquibancadas de São Januário – o “Samba Rock do Molejão”. Ao se despedir do cantor, o Vasco divulgou um vídeo com sua torcida cantando o famoso hit.

O Vasco da Gama lamenta profundamente o falecimento de Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo, que é dono de uma das canções que mais embala a torcida Cruzmaltina nas arquibancadas. O Vasco deseja forças para a família Molejo, fãs, familiares e amigos neste momento de… pic.twitter.com/5MeFmzBzLw — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 26, 2024

“O Vasco da Gama lamenta profundamente o falecimento de Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo, que é dono de uma das canções que mais embala a torcida Cruzmaltina nas arquibancadas. O Vasco deseja forças para a família Molejo, fãs, familiares e amigos neste momento de profunda dor.”

Anderson Leonardo, também conhecido como Anderson Molejão, por conta do nome do grupo, estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca. Mas, nos últimos dias, ele teve uma piora em seu quadro, vindo a óbito nesta sexta.

Com mais de 100 composições musicais, Anderson animou o Brasil com inúmeras canções memoráveis. Assim, algumas delas são: “Cilada”, “Caçamba”, “Brincadeira de Criança”, “Dança da Vassoura”, “Paparico” e “Clínica Geral”.

