Evento ‘Fala, Goleiro’ contará com ex-jogador Jackson Follmann

As redes sociais se tornaram, nos últimos anos, a maior aliada dos atletas profissionais. Porém, ao mesmo tempo, a maior inimiga. Tanto que o assunto tornou-se tema de um evento voltado para goleiros. Trata-se do “Fala, Goleiro”, organizado pela fabricante de luvas, Poker, que reunirá em São Paulo nomes importantes da posição para discutir o tema.

O evento será no Museu do Futebol, no Pacaembu, em São Paulo, na segunda-feira (29), às 19h30 (de Brasília), contando com o ex-goleiro da Chapecoense, Jackson Follmann, o influencer Fernando Richter (Papo de Goleiro), o jovem Matheus Becker, de 9 anos, já uma estrela em ascensão no Internacional, e Sidão, ex-goleiro de Botafogo, São Paulo e Vasco.

O tema tornou-se ainda mais relevante nos últimos tempos, com diversos goleiros profissionais sofrendo com críticas nas redes sociais e, ainda, com outros surgindo como verdadeiros influencers em uma posição que sempre desperta a curiosidade de quem acompanha o futebol.

“O “Fala, Goleiro” é um evento muito bacana que conecta ainda mais as pessoas que tem essa paixão pela posição. Nele é possível aprender um pouco mais sobre tudo o que acontece no dia a dia dos goleiros, em suas carreiras, pós-carreira… Então, para mim, sem sombra de dúvidas é um evento muito necessário para unir ainda mais a classe e os amantes da posição”, analisou Follmann.

Exemplo de vida

O ex-goleiro, inclusive, é um exemplo de como a vida nas redes sociais pode afetar positivamente uma pessoa. Reserva de Danilo na Chapecoense em 2016, Jackson foi um dos sobreviventes do acidente com o voo do time, na Colômbia. A fatalidade, porém, fez com que o goleiro perdesse uma de suas pernas.

Com isso, ele voltou suas atenções para as redes sociais. No Instagram, especificamente, já soma mais de 900 mil seguidores, divulgando conteúdos que variam entre o engraçado e o motivacional. Follmann tornou-se cantor e palestrante no período, e entende como poucos a importância de ser ativo nas redes.

“Hoje eu sou palestrante e também trabalho com minhas redes sociais, e essa construção levou tempo. Tive de ter muita paciência em tudo que construí. E também é preciso ter cuidado, porque ali está a sua imagem, seu dia a dia… É necessário ter responsabilidade no que se posta e nas opiniões dadas, porque muitas pessoas que te seguem se espelham em você, não apenas como atleta, mas também como pessoa”, antes de completar:

“Muitas vezes uma palavra, um texto ou alguma opinião mal colocada podem fazer com que as pessoas que gostam do seu trabalho e te admiram tenham uma opinião ruim sobre você. É muito importante ter responsabilidade em tudo que se faz.”

O “Fala, Goleiro” é realizado anualmente desde 2017. A organizadora do evento, a Poker, é reconhecidamente uma das principais fornecedoras de luvas para goleiros no Brasil, sendo, inclusive, líder no número de atletas nesta edição da Copa Libertadores e da Série A1 do Brasileirão Feminino.

