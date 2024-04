Carlos Augusto celebra título Italiano com a Inter de Milão: ‘Sensação especial’

Campeão italiano com a Inter de Milão na última segunda-feira (22), Carlos Augusto esteve no programa ‘ESPN FC’ e falou sobre a vitória no clássico contra o Milan, sobre o título antecipado, sobre a oportunidade na Seleção Brasileira e sobre sua relação com o treinador Simone Inzaghi. Dessa maneira, ele destacou a conquista do Italiano como seu “primeiro título importante”.

“A gente estava com a cabeça tranquila. Se não acontecesse naquele jogo, poderia ser no próximo. Mas todo mundo queria que fosse nesse jogo, porque é diferente, é uma sensação especial e eu estou muito feliz, porque é um campeonato difícil. Querendo ou não, é o primeiro título importante para mim. Foi um dia bastante especial. Quando teve o apito final ali, mesmo jogando fora de casa, teve bastante torcedor nosso. Então, deu para comemorar bastante dentro do campo”, contou.

Na seleção brasileira, Carlos Augusto foi convocado após Renan Lodi ser cortado por lesão, por lá o jogador atuou nas Eliminatórias da Copa do Mundo sob comando do técnico Fernando Diniz. Dessa maneira, Carlos Augusto também comentou sua participação e a memória que tem dos jogos que esteve com a Amarelinha.

“O Fernando me deu bastante liberdade para mim do jeito que eu jogo. Ele falou: ‘É só jogar do jeito que joga na Inter’, ele deu bastante confiança, bastante liberdade. É claro que vinha em um momento ruim, jogos difíceis. A experiência poderia ser muito melhor se a gente acabasse vencendo os jogos, mas jogar um Brasil x Uruguai, um Brasil x Argentina, fica na história de qualquer jogador, o qual é um sonho de todos, jogar e representar o país. É lógico que com a derrota é diferente, mas acho que foi uma experiência bem legal para mim e me ajudou bastante a crescer como jogador também”, revelou.

Inter de Milão de olho no próximo compromisso com Carlos Augusto em campo

Por fim, a Inter de Milão agora volta a campo contra o Torino, neste domingo (28), às 7h30 (de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza. Apesar de já ter confirmado o Scudetto, a partida vai marcar a celebração do título e o time receberá a taça do Campeonato Italiano diante de seus torcedores.

LEIA MAIS: Técnico do Manchester United censura jornalistas em coletiva

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Carlos Augusto celebra título Italiano com a Inter de Milão: ‘Sensação especial’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.