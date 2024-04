PSG x Le Havre: escalações e onde assistir

O Paris Saint-Germain pode assegurar o título do Campeonato Francês na temporada 2023/24 neste sábado (27). O PSG recebe o Le Havre às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, e pode garantir o caneco em caso de vitória nesta 31ª rodada da Ligue 1, há quatro rodadas para o fim da competição.

Como chega o PSG

Embalado pela classificação para a semifinal da Champions, o PSG está perto de conquistar mais um grande feito nesta temporada e sagrar-se campeão da França. O clube de Paris lidera a competição com 69 pontos, 11 a mais que o vice-líder Monaco.

Os desfalques confirmados para o técnico Luis Enrique ficam por conta de Kimpembe, Sergio Rico e Kurzawa, lesionados. No entanto, é possível que algumas peças sejam poupadas de olho na partida contra o Borussia Dortmund na semifinal da Champions.

Como chega o Le Havre

Por outro lado, o Le Havre chega pressionado e atualmente está na posição do playoff do rebaixamento. O time está em 16º lugar, com 28 pontos, um a menos que o Metz, primeiro fora da zona da degola. Ou seja, arrancar pontos do PSG nesta reta final de competição seria fundamental na briga pela permanência na elite do futebol francês.

Contudo, o Le Havre não vence há cinco rodadas na Ligue 1 e somou apenas um pontos nos últimos 15 disputados. Além disso, Andy Logbo, Touré, Operi e André Ayew, lesionados, seguem como desfalques na equipe.

PSG x Le Havre

31ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sábado, 27/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

PSG: Donnarumma; Yoram Zague, Milan Skriniar, Lucas Hernández, Nuno Mendes; Senny Mayulu, Fabián Ruiz, Lee Kang-in; Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

Le Havre: Arthur Desmas; Arouna Sangante, Étienne Youté, Yoann Salmier, Oualid El Hajjam; Oussama Targhalline, Yassine Kechta; Emmanuel Sabbi, Daler Kuzyaev, Josué Casimir; Steve Ngoura. Técnico: Luka Elsner.

Onde assistir: Star+

