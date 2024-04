Presidente do São Paulo vai depor na CPI da Manipulação

O presidente do São Paulo, Júlio Casares, foi chamado a depor na CPI da Manipulação, em Brasília, após John Textor, dono da SAF botafoguense, afirmar que jogadores do Tricolor estariam envolvidos numa partida manipulada, contra o Palmeiras, no Brasileirão de 2023. O Senado aprovou o requerimento feito pelo relator da CPI, o senador Jorge Kajuru.

Casares foi chamado para depor como testemunha. A ideia é que ele preste esclarecimentos sobre o jogo citada por Textor. No caso, uma goleada de 5 a 0 do Palmeiras em cima do São Paulo, no ano passado. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também foi convocada para dar seu depoimento, o que deve acontecer no dia 22 de maio. Mas a ida de Casares a Brasília ainda não tem data definida.

A CPI da Manipulação tem agitado os bastidores do futebol brasileiro nas últimas semanas. John Textor, aliás, chegou a prestar depoimento e impressionou os senadores, de acordo com os mesmos, pela profundidade de suas acusações. O caso será investigado pelo Ministério Público.

