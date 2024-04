A Seleção Brasileira Feminina irá realizar um amistoso diante da Jamaica, em junho. A equipe fará duas partidas contra as jamaicanas, nos dias 1 e 4 de junho, em Recife e Salvador, respectivamente. Ambas partidas acontecerão pela data Fifa.

Estes serão os últimos testes da equipe nacional antes dos Jogos Olímpicos de Paris. Após enfrentar a Jamaica, a Seleção volta todas as suas atenções para a Olimpíada, na qual caiu no Grupo C, ao lado de Nigéria, Japão e Espanha.

O técnico Arthur Elias irá convocar a Seleção no dia 10 de maio, em local a definir. À frente do time brasileiro, o treinador soma 13 jogos, com nove vitórias e quatro derrotas. Neste período, o antigo técnico do Corinthians foi vice-campeão da Copa Ouro e terceiro colocado na SheBelieves Cup.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Seleção Feminina fará dois amistosos contra a Jamaica, em junho apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.