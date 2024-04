Klopp minimiza a discussão com e Salah no empate do Liverpool

O sábado (27) iniciou quente para o Liverpool, que empatou por 2 a 2 contra o West Ham no Olímpico de Londres e praticamente se despediu da briga pelo título da Premier League.

Além de mais um tropeço no campeonato inglês, os Reds ganharam mais um problema para lidar nos próximos dias: Klopp e Salah. Aos 35 minutos da etapa final, quando o placar estava empatado, Klopp resolveu mexer no time e preparou três alterações, uma delas, Mohamed Salah no lugar de Luís Diaz. Antes de entrar, atacante e técnico bateram boca de forma ríspida. Em meio ao debate, Salah chegou a pedir silêncio para o treinador. Darwin Núnez entrou no meio da briga e acalmou o companheiro.

Jurgen Klopp on the incident with Mohamed Salah: "We talked in the dressing room and it’s done." pic.twitter.com/yNvf1nzY8v — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) April 27, 2024





Salah irritado

Após o duelo, Mohamed Salah foi a caminho dos vestiários com cara de poucos amigos. Ao ser questionado pelos repórteres, o egípcio disparou: “Se eu falar vai pegar fogo”.

Panos quentes

Durante a entrevista à TNT Sports, o técnico Jurgen Klopp também deu a sua versão sobre o ocorrido e tratou de encerrar qualquer polêmica: “Nós conversamos no vestiário. Para mim está resolvido”, disse.

Klopp e Salah de saída

Vale citar, que Jurgen Klopp está de saída do Liverpool. O treinador não vai cumprir o seu contrato e faz os últimos jogos a frente dos Reds.

Enquanto Klopp já tem o futuro definido, Salah pode ter o mesmo rumo. De acordo com a imprensa local, o atacante está na mira do mundo árabe.

