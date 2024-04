Botafogo vence o Flamengo e volta a ser líder do Brasileirão

“Esse não vai ser igual aquele que passou”, já diria a marchinha de Carnaval. Após alguns meses, o Botafogo está de volta à liderança, mesmo que ainda provisória, nesta quarta rodada do Campeonato Brasileiro, diante de 53 mil espectadores. Afinal, neste domingo (28), o Alvinegro derrotou o Flamengo por 2 a 0, no teatro do Maracanã, e pulou para nove pontos. Luiz Henrique, em jogada ensaiada, e Savarino decretaram o triunfo visitante.

Flamengo controla mais o jogo

O sujeito que marca um jogo às 11h, no Rio de Janeiro, não entende de futebol. Porém, mesmo com um sol de 33 graus na cabeça, os jogadores de Flamengo e Botafogo começaram o clássico com muita movimentação e intensidade. Difícil seria mantê-las por muito tempo. Após boa troca de passes, Luiz Araújo, de frente para o crime, chutou rasteiro e com perigo na melhor chance do Rubro-Negro enquanto o Alvinegro procurou a velocidade dos contra-ataques e teve em Savarino a sua melhor oportunidade. Nas duas vezes, a bola passou rapando o gols rivais, provocando o “uh” das arquibancadas do Maracanã. No fim das contas, os mandantes tiveram um controle maior da partida.

Luiz Henrique decide para o Botafogo

Logo no início da etapa final, em uma belo jogada ensaiada a partir de um escanteio, Luiz Henrique bateu da entrada da área e abriu o placar. O astro, aliás, não vinha bem, mas conseguiu a redenção. Com mais posse de bola, o Flamengo veio para cima e obrigou o Botafogo, em vantagem e com muitos problemas físicos, a se fechar, apesar de tentar ficar com a pelota também. Fabrício Bruno, em uma cabeçada perigosa, animou a Nação. Mas, com espaço para trabalhar em sua melhor característica de transição, o Glorioso matou o jogo. Jeffinho serviu Savarino, que ampliou o placar.

FLAMENGO 0x2 BOTAFOGO

4ª rodada do Brasileirão-2024

Data e horário: 28/4/2024, 11h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Luiz Henrique, 7’/2ºT (0-1); Savarino, 47’/2ºT (0-2)

FLAMENGO: Rossi, Varela (Wesley, 21’/2ºT), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton (Viña, 39’/2ºT); Pulgar (Allan, Intervalo), De la Cruz e Arrascaeta (Lorran, 24’/2ºT); Luiz Araújo (Gerson, 21’/2ºT), Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite

BOTAFOGO: John, Suárez, Halter (Barboza, 26’/2ºT), Bastos e Hugo; Barbosa (Gregore, 21’/2ºT) e Freitas; Luiz Henrique (Jeffinho, 14’/2ºT), Eduardo (Tchê Tchê, 14’/2ºT), Júnior Santos (Hernández, 22’/2ºT) e Savarino. Técnico: Arthur Jorge

Arbitragem: Raphael Claus (Fifa-SP)

Auxiliares: Danilo Manis e Evandro Lima (Fifa-SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartão Amarelo: De La Cruz (FLA); Savarino, Barbosa, Luiz Henrique, Jeffinho (BOT)

Cartão Vermelho:

