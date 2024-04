Corinthians atropela Fluminense e folga na liderança do Brasileirão Feminino

O Corinthians recebeu o Fluminense, na manhã deste domingo (28), no Parque São Jorge, pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino. As Brabas tiveram amplo domínio e logo no primeiro tempo resolveram o jogo ao aplicar um 5 a 0. O grande destaque fica com a zagueira Érika, que marcou duas vezes, em seu retorno à equipe paulista. Isso porque ela ficou pouco mais de dois anos longe dos gramados por uma sequência de lesões e procedimentos cirúrgicos. A meio-campista Duda Sampaio também balançou as redes adversárias duas vezes e Jheniffer anotou o outro.

Com o triunfo, o Timão alcança os 19 pontos e se isola na liderança da competição. Vale ressaltar que a equipe paulista segue invicta no campeonato, pois em sete partidas são seis vitórias e um empate. Por outro lado, com revés as Guerreiras do Fluzão estacionaram nos cinco pontos. O time carioca cai para a 13ª colocação, devido ao saldo de gols e entra na zona de rebaixamento se o Flamengo vencer o Santos, nesta segunda (29).

Corinthians avassalador

Não demorou muito para o Corinthians abrir o placar. Logo aos dois minutos de jogo, após tabela, Gabi Portilho invadiu a área e fez cruzamento rasteiro. A zagueira Érika apareceu como centroavante e penas completou para o gol. De forma avassaladora, aos 16 minutos, a defensora marcou o segundo das Brabas. Ela se antecipou a adversária e subiu sozinha na primeira trave para marcar de cabeça depois de cobrança de escanteio.

Posteriormente, em jogada semelhante ao primeiro gol, as meninas Alvinegras dominam o jogo e com passes rápidos teve sucesso nas triangulações. Gabi Portilho apareceu no lado direito de ataque e em novo cruzamento rasteiro, dessa vez, encontrou Duda Sampaio dentro da área. Em seguida, a camisa 27 finalizou de primeira e fez o terceiro da equipe paulista. Na reta final, o Timão marcou o quarto. Jheniffer recebeu o passe de Duda Sampaio e fez gol de almanaque de centroavante. Afinal, ela girou em cima da marcação e chutou de bico.

Brabas impecáveis

As Brabas mantiveram o ritmo e quase chegaram ao quinto gol aos três minutos da etapa complementar. No entanto, o Tricolor conseguiu se organizar ofensivamente e inicialmente frear o ímpeto das donas da casa. Inclusive, os visitantes quase diminuíram o placar depois de jogada individual de Annaysa, mas a defesa salvou quase em cima da linha. Apesar disso, o Corinthians novamente consegue trocar passes rápidos, Duda Sampaio tabela, entra na área e com categoria tira da arqueira adversária para anotar o quinto das paulistas. Por sinal, quase chegaram ao sexto

Jogos da 7ª rodada do Brasileirão feminino

Sábado (27/4)

Grêmio 6×0 Avaí Kindermann

Real Brasília 1×1 Internacional

Botafogo 1×1 Atlético Mineiro

Cruzeiro 1×3 América Mineiro

Domingo (28/4)

Corinthians 5×0 Fluminense

São Paulo x Bragantino – 15h

Ferroviária x Palmeiras – 16h

Segunda-feira (29/4)

Flamengo x Santos – 15h

