Pedrinho confirma compra do Cruzeiro e ‘anuncia’ Alexandre Mattos

O que era dúvida ou especulação não é mais. O empresário Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, confirmou a compra de 90% das ações da SAF do Cruzeiro. Na tarde desta segunda-feira (29), a situação será oficializada, na Toca da Raposa II. Ronaldo Fenômeno estará presente.

Aliás, além de confirmar a compra da SAF, o empresário também confirmou a contratação de Alexandre Mattos, que estava no América-MG há pouco mais de 15 dias.

“(Reunião) às 16h na Toca, Ronaldo chegou e vamos conversar. Negociação se arrastou há alguns dias. Alexandre Mattos está animado e contamos 100% com ele, nosso homem do futebol. Pedro Junior vai ser assistente do Alexandre, vai dividir as funções”, salientou o empresário à Rádio Itatiaia.

Agora, será criada uma comissão de transição, para passar detalhes para os novos homens do futebol do Cruzeiro. Pedro Júnior, afinal, citado na entrevista, é filho mais velho do empresário. Agora, ele vai comandar o futebol do Cruzeiro como CEO. Ele já atua nos projetos do pai, sobretudo, no Supermercados BH.

O torcedor é o dono do Cruzeiro

Pedrinho garantiu que a negociação foi complicada, travou em alguns momentos, mas lembra que tudo deu certo. Ele ainda acrescentou que o clube é do cruzeirense.

“O que eu tenho que dizer para o nosso torcedor é que o dono do Cruzeiro, é o nosso torcedor. Eu não sou dono, vamos mudar essa chave com o torcedor. Não é um negócio, não estou comprando um negócio, é, portanto, minha paixão”, finalizou.

