Mineiro e R$ 17 bi de faturamento em 2023: conheça o novo dono do Cruzeiro

O Cruzeiro tem novo proprietário: o empresário Pedro Lourenço confirmou, no fim da manhã desta segunda-feira (29), que comprou a SAF da Raposa. O novo dono da agremiação, aliás, é mineiro e teve faturamento grande em sua rede de supermercados em 2023.

Ele é conhecido como “Pedrinho BH”, afinal, é proprietário do Supermercados BH, uma das maiores redes do Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), o faturamento da rede em 2023 foi de R$ 17,3 bilhões.

Pedro Lourenço é mineiro de Paineiras, na região do Alto São Francisco, cidade a 266 km de Belo Horizonte. Ele trabalhou em lavoura e em minas de carvão, com o pai e os irmãos. Por ter começado a trabalhar cedo, Pedrinho estudou apenas até a quarta série. No entanto, sempre mostrou habilidade com o comércio.

Aos 18 anos, mudou-se para Belo Horizonte e, entre os vários empregos, trabalhou dentro de um supermercado, foi quando entendeu como o negócio funcionava.

Aos 40 anos, Pedrinho abriu sua primeira loja física, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje são mais de 300 lojas em Minas Gerais e Espírito Santo.

Aliás, o empresário é cruzeirense fanático. Afinal, passou a ajudar na gestão do clube com empréstimo e teve em momentos complicados em parceria com a gestão. Agora, ele entra para adquirir 90% das ações por R$ 600 milhões.

