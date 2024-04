O Flamengo iniciou a terça-feira (30) com uma ótima notícia para seus torcedores. Afinal, a Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, acatou por unanimidade o pedido de efeito suspensivo, e Gabigol está liberado para voltar a jogar. O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) havia suspendido o atacante por dois anos por tentativa de fraude do exame antidoping.





O jogador, de 27 anos, não atua desde o dia 25 de fevereiro, quando entrou no clássico com o Fluminense pelo Carioca. Desde então, aguardava ansiosamente pela resposta positiva para voltar a atuar. No início do mês, a defesa entrou com o pedido do efeito suspensivo no CAS, algo que foi acatado cinco semanas depois.

O Tribunal acusou Gabigol por tentar fraudar um exame de controle de doping, no Centro de Treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu, no Rio, em 8 de abril de 2023, um dia antes do clássico com o Fluminense, Ele foi condenado conforme o artigo 122 do Código Brasileiro de Antidoping, que versa sobre fraudes ou tentativas de fraude em qualquer parte do procedimento de controle de doping.

Na ocasião, o atleta teria dificultado a realização do exame ao prejudicar o trabalho dos oficiais responsáveis pela coleta da urina. além disso, a Justiça o acusou de desrespeitar e não seguir os procedimentos adequados desde o início do processo

Camisa 10 celebra

A defesa estava confiante na liberação e espera outra decisão favorável quando houver novo julgamento. Dessa forma, conseguir o efeito suspensivo, de forma unânime, deixa o jogador ainda mais animado para uma absolvição. Tanto que o atacante utilizou suas redes sociais para publicar um vídeo com imagens de um boneco com a camisa 10 rubro-negra correndo em direção ao Maracanã.









Uma publicação compartilhada por Gabriel Barbosa (@gabigol)





Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Defesa consegue efeito suspensivo, e Gabigol está liberado para jogar pelo Flamengo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.