Com lesão de Pulgar, Allan e Igor Jesus disputam por posição no Flamengo

Pulgar sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no clássico entre Flamengo e Botafogo. O volante, dessa forma, está fora dos próximos jogos da temporada e só deve retornar aos gramados em duas semanas. Assim, Tite precisa pensar em alternativas no meio-campo rubro-negro. Allan e Igor Jesus competem por uma vaga na posição.

Igor Jesus iniciou em campo como titular no jogo entre Bolívar e Flamengo, em La Paz (Bolívia), pela fase de grupos da Libertadores. No entanto, Tite escolheu Allan para substituir Pulgar no clássico do fim de semana. Os volantes rubro-negros são bem avaliados por pelo técnico e competem pela titularidade nas próximas partidas.

Disputa por posição no Flamengo

Allan chegou ao Flamengo em julho de 2023. No entanto, as lesões prejudicaram os seus primeiros meses no clube. O volante, dessa forma, só conseguiu adquirir uma sequência de jogos neste começo de 2024. O jogador tem passagens pelo futebol europeu, é experiente e sabe lidar com momentos de pressão.

Igor Jesus é cria das categorias de base do Flamengo e vem demonstrando muita personalidade no profissional. O volante se notabilizada pelos desarmes e interceptações, mas também tem qualidade para construir jogadas e armar ataques. O jogador tem contrato no clube até dezembro de 2025. No entanto, os dirigentes rubro-negros já estudam uma renovação de vínculo.

Pulgar está fora dos jogos contra Amazonas FC, Bragantino e Palestino, pela Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, respectivamente. Assim, Allan e Igor Jesus prometem protagonizar uma disputa equilibrada e sadia por posição no meio-campo rubro-negro.

