Com retorno de trio, Fluminense divulga relacionados para estreia na Copa do Brasil

Depois do revés para o Corinthians, o Fluminense volta suas atenções para a estreia pela Copa do Brasil. Assim, a equipe mede forças com o Sampaio Corrêa nesta quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Entre os relacionados, está o trio Kauã Elias, Alexsander e Arthur, que foram reintegrados ao elenco após atos de indisciplina, enquanto John Kennedy segue afastado.



O técnico Fernando Diniz não poderá contar com uma extensa lista de jogadores, que estão lesionados. Samuel Xavier teve uma fratura no pé direito constatada e não viajou com a delegação. Keno, que se recupera de lesão, ainda está fora de combate.

André, Marlon, Lelê, Gabriel Pires e Thiago Santos também não estarão à disposição, pois se recuperam de suas respectivas lesões. Marcelo, por sua vez, também não embarcou para o Espírito Santo.

Quem também ficará de fora da partida é John Kennedy. Mais cedo, o Fluminense informou que o jogador chegou a ser reintegrado ao grupo na segunda-feira (29), porém foi novamente afastado por tempo indeterminado após chegar ao treino com 01h20 de atraso. Por outro lado, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram reintegrados ao grupo e estão à disposição da comissão técnica.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a estreia na @CopaDoBrasilCBF, contra o Sampaio Corrêa. VAMOS, FLUMINENSE! pic.twitter.com/Xb8vz2FJ9u — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 1, 2024

Confira a lista de relacionado do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

Laterais: Calegari, Diogo Barbosa e Guga

Zagueiros: Antônio Carlos, Caio Leão, Felipe Andrade, Felipe Melo e Manoel

Meio-campistas: Alexsander, Arthur, David Terans, Lima, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto

Atacantes: Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, Jan Lucumí, Jhon Arias, Kauã Elias e Marquinhos

