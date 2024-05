Ramón Díaz se despede do Vasco e repete bordão: 'No va bajar'

O técnico Ramón Díaz usou as redes sociais, na tarde desta quarta-feira (1º), para se despedir do Vasco, seu ex-clube desde o último sábado (27). E o argentino fez uso de uma das principais frases que marcaram sua passagem de nove meses em São Januário: “no va bajar” (em tradução livre: “não vai cair”).

A frase veio à tona logo em seu sétimo jogo no cargo, após o empate em 1 a 1 com o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida, aliás, marcava a estreia de Dimitri Payet com a camisa cruz-maltina.

À época, o Vasco era o 18º e estava dois pontos atrás do próprio Bahia, 16º e, assim, primeiro time fora da zona do rebaixamento. No fim das contas, o Cruz-Maltino foi exatamente o único dos quatro a figurar no Z-4 no momento da declaração que se livrou da queda. O Goiás, que estava em 15º, foi quem, então, caiu.

“Quero agradecer por tanto amor e carinho que me deram durante esse tempo neste clube gigante… sempre terão um lugar no meu coração. Agradecer também a todas as pessoas que trabalham no clube, que foram grandes profissionais e pessoas com todos nós, ao time que sempre mostrou a cara nos momentos difíceis do clube e sempre fez isso com muito coração. O Vasco da Gama me fez realizar o sonho de dirigir nesta grande liga, isso será uma eterna gratidão #Vasconovabajar”









