Chelsea x Tottenham: onde assistir e escalações

Em partida atrasada da 26ª rodada da Premier League, nesta quinta-feira (2), Chelsea e Tottenham medem forças no Stamford Bridge, em Londres, às 15h30 (horário de Brasília). Assim, ambas as equipes londrinas convivem com uma série de lesões, e os dois treinadores terão que fazer alterações na equipe titular para o clássico.

Na classificação, os visitantes ocupam a 5ª colocação da competição, com 60 pontos, sete atrás do Aston Villa, última equipe do G4, restando três rodadas para o fim. Os Blues, por sua vez, fazem uma péssima campanha, em nono, com 48 pontos e já pensam em reformular o elenco para a próxima temporada. Thiago Silva, por exemplo, já anunciou que não irá permanecer.

Onde assistir

A partida desta quinta-feira (2) terá a transmissão do serviço de streaming da Star+.

Como chega o Chelsea

Os Blues somam nove atletas lesionados, e o técnico Mauricio Pochettino terá que montar um “quebra-cabeça” para escalar a equipe. Thiago Silva sentiu dores na virilha após o empate com o Aston Villa e também será um dos desfalques. Enzo Fernández também está fora, submetido a uma operação para tratar uma hérnia.

Além disso, Wesley Fofana, Malo Gusto, Ben Chilwell e Carney Chukwuemeka, todos com lesões no joelho, e Reece James, Romeo Lavia e Lesley Ugochukwu, os três com lesões na coxa, também não jogam.

O treinador também tem algumas dúvidas, visto que Raheem Sterling (dores nas costas), Robert Sanchez, Christopher Nkunku (pancada na coxa) e Levi Colwill (trauma no dedo do pé), podem não atuar também.

Como chega o Tottenham

O ex-Blue Timo Werner não poderá atuar nesta quinta-feira (2) e tentar aplicar a “Lei do ex”. O atacante foi titular diante do Arsenal, porém teve que deixar o gramado com dores, que resultaram em uma lesão no ligamento da coxa.

Dessa forma, o jogador se junta às baixas de longo prazo como Destiny Udogie, Fraser Forster, Ryan Sessegnon e Manor Solomon. Todos passaram por cirurgias recentes.

Com a ausência de Werner, Richarlison, é o favorito para ser titular na função de centroavante, com Son atuando pelo lado. Por fim, o treinador também pode apostar em Brenan Johnson, com o sul-coreano atuando mais centralizado.

Chelsea x Tottenham

26ª rodada da Premier League (partida atrasada)

Data e horário: quinta-feira, 23/04/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Chelsea: Petrovic; Chalobah, Disasi, Badiashile e Cucurella; Moises Caicedo e Gallagher; Madueke, Palmer e Mudryk; Nicolas Jackson Técnico: Mauricio Pochettino

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Davies; Sarr, Bissouma, Kulusevski, Maddison e Son; Richarlison (Brenan Johnson). Técnico: Ange Postecoglou.

Onde assistir: Star+

