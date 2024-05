Dortmund vence PSG e abre vantagem na semifinal da Champions

O Borussia Dortmund está mais perto da final da Champions. O clube alemão venceu o PSG por 1 a 0, nesta quarta-feira (1), e abriu vantagem na semifinal da maior competição de clubes do planeta. Dessa maneira, o gol marcado por Füllkrug, ainda no primeiro tempo, garantiu o triunfo dos donos da casa no Signal Iduna Park.

Ao mesmo tempo, o Dortmund leva a vantagem do empate para o jogo da volta, na próxima quinta-feira (9), no Parque dos Príncipes, em Paris.

Artilheiro da atual edição da Champions com oito gols, ao lado de Harry Kane, do Bayern de Munique, Kylian Mbappé até acertou a trave em bela finalização colocada, mas teve uma partida discreta nesta semifinal.

Além disso, o duelo desta quarta-feira foi um reencontro entre Dortmund e PSG nesta edição da Champions. Ambos estiveram no mesmo grupo. No 1º duelo, a equipe francesa ganhou em casa. Na Alemanha, a partida terminou empatada por 1 a 1. Apesar de não vencer o PSG em nenhum dos dois jogos, o Borussia foi o líder do Grupo F, com três pontos a mais que a equipe francesa.





Borussia Dortmund x PSG

O Dortmund pressionou a saída de bola do PSG nos primeiros minutos, mas não conseguia criar chances de perigo. Por outro lado, os franceses conseguiram assustar com participações de Dembelé. Contudo, a primeira etapa foi equilibrada e o clube alemão conseguiu abrir o placar após grande lançamento do zagueiro Schlotterbeck para Füllkrug, que finalizou rasteiro para assegurar a vantagem parcial antes do intervalo.

Na volta do intervalo, o jogo foi lá e cá. Mas, as primeiras grandes chances foram do PSG. No mesmo lance, logo aos cinco minutos, Mbappé finalizou colocado e acertou a trave. Na sequência da jogada, Hakimi finalizou rasteiro e a bola voltou a parar na trave do Dortmund. A resposta do Dortmund veio novamente com Füllkrug. Porém, o atacante finalizou muito mal e desperdiçou uma boa chance de ampliar a vantagem. Dessa maneira, as equipes não conseguiram uma boa pontaria na segunda e o placar de 1 a 0 prevaleceu até o apito final.

