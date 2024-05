Após vitória, Diogo Barbosa defende Diniz no Fluminense: ‘Tudo cai nele’

O Fluminense conquistou uma boa vantagem ao bater o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no Kléber Andrade, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Apesar do bom resultado, a equipe carioca tem apresentado atuações bem distantes daquelas que consagraram esse elenco na última temporada. Logo depois da partida, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa saiu em defesa do técnico Fernando Diniz

“A gente tem um grupo muito humilde. Sabemos que tudo que conquistamos fica no passado. Precisamos de novas conquistas. Temos jogadores experientes, que conversam conosco. Temos um treinador fora do comum, que nos ajuda bastante”, disse.

“Quando as coisas não acontecem, parece que tudo cai em cima dele. Isso é perigoso. Mas a gente está trabalhando. É uma certeza que a torcida pode ter. Sou mais velho, passei por muitos lugares e o Fluminense é o time que mais treinei na carreira”, completou.

Foco na sequência da temporada

O jogador concorda que rendimento ainda está abaixo do ideal, porém ressaltou que o triunfo sobre a Bolívia Querida eleva a confiança do elenco. O jogo de volta acontece no dia 22 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Maracanã. No sábado (4), o Tricolor segue no Espírito Santo, onde enfrenta o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Vitória que nos traz confiança. Era o resultado que a gente precisava para a nossa sequência. Não atingimos o nível que a gente pode jogar. Mas estamos trabalhando para chegar no melhor nível de jogo. Estamos em busca disso. Resultado importante. Sábado tem mais um jogo difícil pelo Brasileiro e precisamos voltar a vencer – analisou.

“Passamos por um momento que não é o nosso melhor, mas buscamos chegar no nosso nível máximo. Por fim, contra o Atlético-MG, é buscar uma vitória, que é importante para nós”, concluiu.

