Jogadora do North Carolina Courage, Kerolin Nicoli participou de evento de estrelas da Nike, empresa de material esportivo. MVP da Liga Americana de Futebol, a brasileira, que atua ao lado de Debinha, enalteceu a sua participação no evento, que contou com grandes nomes do esporte mundial.

“Para mim, falar sobre o evento é algo muito especial, foi o primeiro de muitos, se Deus quiser. Acho que pensando na grandeza da Olimpíada, na grandeza da Nike e a grandeza dos atletas que estavam lá, foi uma questão de honra estar representando o meu país”, disse Kerolin.

Rayssa Leal, skatista, também representou o Brasil. Além disso, a australiana Sam Kerr e a norte-americana Serena Williams também estiveram no evento.

“Foi fenomenal passar aquele tempo com a Rayssa. Ela é grande como atleta e como pessoa, e sua atitude, simplicidade e humildade continuam me ensinando a manter os pés no chão e a continuar trabalhando para conquistar muito mais, principalmente para a modalidade do futebol feminino no Brasil”, detalhou.

Kerolin Nicoli solidificou sua posição como uma das estrelas ascendentes do esporte. Assim, trazendo destaque não apenas para si mesma, mas também para o futebol feminino brasileiro.

O post Brasileira do North Carolina Courage, Kerolin Nicoli é destaque em evento de estrelas da Nike apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.