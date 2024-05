Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, o Fluminense já volta a campo no sábado (4), quando enfrenta o Atlético-MG, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E, para o duelo em questão, o técnico Fernando Diniz já conta com cinco pendurados.

Dessa forma, são eles: Guga, Marquinhos, Lima, Ganso e André – este, machucado. Todos eles já levaram dois cartões amarelos no Brasileirão e estarão, assim, fora da rodada seguinte caso levem mais um.

LEIA MAIS: Árbitro confirma primeiro gol de Terans pelo Fluminense em súmula; entenda

Se forem sancionados pela terceira vez, perderão o jogo da sexta rodada, diante do São Paulo. A partida acontecerá no MorumBIS, na outra segunda-feira (13). Além de André, Fernando Diniz também não pode contar com Gabriel Pires, Marlon e Lelê, todos também por lesão.

Contra o Atlético, o Fluminense joga novamente no Kleber Andrade, em Cariacica, mesmo sendo o mandante do jogo. O show da cantora Madonna, marcado para sábado (4), fez com que o Maracanã não estivesse apto para receber a partida.

Por escolha do Sampaio Corrêa, mandante do jogo, o Kleber Andrade foi o palco do duelo da última quarta (1º), quando o Flu venceu o time maranhense por 2 a 0. Por questão de logística, então, o Tricolor aproveitou a ausência do Maracanã e seguiu no Espírito Santo para diminuir o desgaste dos atletas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense já tem cinco pendurados para jogo contra o Atlético apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.