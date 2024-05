Em jogo de seis gols, Olympiacos bate o Aston Villa pela semifinal da Liga Conferência

O Olympiacos venceu o Aston Villa por 4 a 2 nesta quinta-feira (2), pelo jogo de ida das semifinais da Liga Conferência. No Villa Park, os gols da vitória do time da Grécia foram de El Kaabi, que marcou três vezes, e Santiago Hezze. Ollie Watkins e Diaby fizeram pelo time da casa. O brasileiro Douglas Luiz, aliás, cometeu um pênalti e, já no fim da partida, desperdiçou uma cobrança.

O jogo de volta está marcado para o dia 9 de maio, na Grécia, às 16h (de Brasília).

Como foi jogo

Fora de casa, o Olympiacos tomou conta do primeiro tempo. Logo aos 15 minutos El Kaabi mandou a bola para o fundo da rede, mas o bandeirinha marcou impedimento. No entanto, o VAR chamou o árbitro e confirmou o gol. Oito minutos depois, de novo com El Kaabi, o time grego ampliou o placar. Aliás, no lance, o atacante driblou o goleiro, com muita qualidade. Já na reta final, aos 45′, Ollie Watkins diminuiu para o time da casa.

No segundo tempo, Diaby empatou a partida, aos seis minutos. No entanto, o time da casa não contava com um toque de Douglas Luiz com o braço na bola dentro da área. Na cobrança do pênalti, El Kaabi estufou a rede, o seu terceiro gol no jogo. O quarto saiu aos 21′, quando o argentino Santiago Hezze arriscou de fora da área e, contando com um desvio, a bola foi para o barbante.

Atrás no placar, o Aston Villa se lançou ao ataque. Aliás, foi assim que conseguiu um pênalti aos 40′. No entanto, o brasileiro Douglas Luiz mandou a bola para fora.

