Fluminense, com gol no fim, vence Santos pelo Brasileiro feminino

Santos e Fluminense se enfrentaram nesta quinta-feira (2/5) pela oitava rodada do Brasileirão feminino. A partida rolou no Ulrico Mursa, casa da Portuguesa Santista. Foi um duelo de poucas emoções entre equipes que estão mal na tabela. Mas o Fluminense achou um gol, aos 45 da etapa final e venceu por 1 a 0.

A vitória leva o Fluminense ao 11º lugar, com oito pontos. Dessa forma, sai da zona de rebaixamento. Mas o Santos, que na rodada passada levou de 7 a 0, do Flamengo, caiu mais uma posição: em 12º, com sete pontos. Dessa forma, as Sereias são as primeiras fora da zona de rebaixamento.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão feminino

Santos em cima, mas nada de gol

O primeiro tempo teve o Santos buscando mais o gol, quase sempre em investidas de Ketlen pela esquerda e com as duas melhores oportunidades. Uma com Carol que tinha tudo para marcara, mas pegou mal e deu chance para Amanda salvar com o pé. E um chute de fora da área de Suzane que obrigou Amanda a fazer a melhor defesa da etapa inicial, voando e mandando para escanteio. Já o Flu não conseguia chegar perto do gol santista. Tirando uma falta cobrada por Kamilla para fora, nada fez na frente.

Fluminense vence no fim

O segundo tempo foi muito fraco, com chances raríssimas de gol. E quando tudo indicava um insosso 0 a 0, a sorte sorriu ao Fluminense. Aos 45 minutos, após chuveirinho na área, pela esquerda. Claudinha tentou um chute e pegou mal demais na bola. Mas o erro virou um passe sob medida para Mileninha, que chutou e fez o gol que definiu a importantíssima vitória santista.

Jogos da 8ª rodada do Brasileirão feminino

Quarta-feira (1/5)

Palmeiras 3×1 Real Brasília

Avaí Kindermann 1×1 Cruzeiro

Ferroviária 2×1 Grêmio

Atlético Mineiro 1×3 Corinthians|

Quinta-feira (2/5)

Flamengo 3×2 Botafogo

América-MG 1×1 Bragantino

Santos 0x1 Fluminense

A definir

Internacional x São Paulo

