Fluminense chega a 80 títulos em cinco anos na base após Copa do Brasil Sub-17

Campeão da Copa do Brasil Sub-17 na última quarta-feira, o Fluminense atingiu um feito expressivo. Com o título diante do São Paulo, o Tricolor chegou à marca de 80 títulos nas categorias de base nos últimos cinco anos, desde 2019.

Reconhecido como uma das principais categorias de base do futebol brasileiro, os Moleques de Xerém seguem dando fruto. O título da Copa do Brasil, aliás, consagrou a chamada “Esquadrilha 07”, apontada como próxima geração de sucesso do Fluminense.

Veja os 80 títulos do Fluminense na base desde 2019

2019

Campeão Torneio do Paraguai Sub-17

Campeão Torneio do Paraguai Sub-15

Campeão Estadual Sub-17

Campeão Estadual Sub-16

Campeão Copa da Amizade Brasil-Japão Sub-15

Campeão Liga de Desenvolvimento Conmebol Sub-13

Campeão Copa Voltaço Sub-13

Campeão Estadual Sub-13

Campeão Estadual Sub-12

Campeão Estadual Sub-11

Campeão Taça Guanabara Sub-17

Campeão Torneio Guilherme Embry Sub-16 (returno)

Campeão Os Donos da Bola Sub-12

Campeão Metropolitano (Taça Guanabara) Sub-13

Campeão Metropolitano (Taça Rio) Sub-13

Campeão Metropolitano (Taça Rio) Sub-11

2020

Campeão do Brasileirão CBF Sub-17

Campeão Sul-americano Conmebol Sub-13

2021

Campeão Torneio Internacional do Chile Sub-18

Campeão Estadual Sub-20

Campeão Estadual Sub-13

Campeão Estadual Sub-11

Campeão Estadual Sub-9

Campeão Aldeia Cup Sub-16

Campeão Copa Voltaço Sub-14

Campeão Copa Rio Sub-17

Campeão Copa Rio Sub-14

Campeão Copa Rio Sub-13

Campeão Taça Guanabara Sub-17

Campeão Taça Guanabara Sub-15

Campeão Torneio Super 8 Sub-11

Brasileirão Feminino Sub-18

Carioca Feminino Sub-18

2022

Campeão Torneio Leonel Sánchez Lineros-CHI Sub-17

Campeão Scopigno Cup-ITA Sub-16

Campeão Geneva Cup-SUI Sub-16

Campeão Heemskerk Cup-HOL Sub-16

Campeão Copa Nike Sub-15

Campeão Estadual Sub-20

Campeão Estadual Sub-16

Campeão Estadual Sub-15

Campeão Estadual Sub-14

Campeão Estadual Sub-13

Campeão Recopa Sub-15

Campeão Copa Rio Sub-15

Campeão Metropolitano Sub-14 (Taça Guanabara)

Campeão Metropolitano Sub-13 (Taça Rio)

Campeão GoCup Sub-12

Campeão IberCup Sub-11

Campeão LemeCup Sub-11

Campeão DaniCup Sub-11

Campeão DaniCup Sub-9

Carioca Feminino Sub-17

2023

Campeão Scopigno Cup-ITA Sub-16

Campeão Heemskerk Cup-HOL Sub-16

Campeão Gama Paraguai Cup Sub-15

Campeão Copa Rio Sub-20

Campeão Recopa Sub-17

Campeão Carioca Sub-17

Campeão Taça Guanabara Sub-17

Campeão Copa Rio Sub-16

Campeão Copa Olaria Sub-16

Campeão Recopa Sub-15

Campeão Carioca Sub-15

Campeão Taça Guanabara Sub-15

Campeão Copa Rio Sub-15

Campeão ES Cup Sub-13 (primeira edição)

Campeão ES Cup Sub-13 (segunda edição)

Campeão ES Cup Sub-13 (terceira edição)

Campeão Carioca Sub-12

Campeão Taça Edilson Silva Sub-12 (Taça Rio)

Campeão Sudeste Cup Sub-12

Campeão IberCup Sub-11

Campeão Dani Cup Sub-10 (primeira edição)

Campeão Dani Cup (segunda edição)

Campeão IberCup Sub-9

Campeão Taça Edilson Silva Sub-9 (Taça Guanabara)

2024

Campeão Copa do Brasil Sub-17

Campeão Copa Olaria Sub-16

Campeão Alcans Cup Sub-15

