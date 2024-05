Girona x Barcelona: escalações e onde assistir

Jogo decisivo no Campeonato Espanhol neste sábado (4). Além de ser um confronto direto pela vice-liderança, o duelo entre Girona e Barcelona, às 13h30 (de Brasília), pela 34ª rodada da La Liga, pode definir o título da competição. Isto porque, o Real Madrid será campeão em caso de vitória sobre o Cádiz, no Santiago Bernabéu, em conjunto com um tropeço do Barça no estádio Montilivi.

Como chega o Girona

Na terceira posição, com 71 pontos, o Girona pode assumir a vice-liderança em caso de vitória neste sábado. Isto porque o Barcelona é o atual segundo colocado com 73 pontos.

Contudo, o Girona terá os desfalques de Stuani, Borja García, Juanpe e Ricard Artero, todos lesionados.

Como chega o Barcelona

Nesta rodada, o Barça vai tentar seguir na vice-liderança do Espanhol e adiar a festa merengue. Além disso, o clube busca uma “revanche” para o adversário da Catalunha, após a derrota por 4 a 2 no primeiro turno. Ao mesmo tempo, em caso de vitória, a equipe abre uma vantagem de cinco pontos para o próprio Girona, há quatro rodadas para o fim da competição.

Por fim, o técnico Xavi terá alguns desfalques para o jogo deste sábado. De Jong, Balde e Gavi, lesionados, serão ausências na equipe.

Girona x Barcelona

34ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 04/05/2024, às 13h30 (de Brasília)

Local: Estádio Montilivi, na Catalunha

Girona: Gazzanigga; Eric García, David López, Daley Blind, Yan Couto; Iván Martín, Aleix García, Miguel Gutiérrez; Yangel Herrera, Savinho, Dovbyk. Técnico:

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araúuo, Cubarsí, Joao Cancelo; Christensen, Gundogan, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski. Técnico: Xavi.

Árbitro: Alejandro Hernández (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

Onde assistir: ESPN e Star+

