Seleção Brasileira feminina vai encarar a Jamaica na Arena Pernambuco

A Seleção Brasileira feminina encara a Jamaica no dia 1º de junho. O amistoso será na cidade de Recife. De acordo com o ge, apesar de a CBF não ter oficializado, o palco do jogo será a Arena Pernambuco. Sendo assim, o Arruda está descartado.

Marcos Nunes, diretor do estádio, afirmou que Evandro de Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, teve influência na decisão.

“Eles (membros da CBF) vieram na semana passada. Na verdade, a CBF, a Fifa já tinha feito vistoria para a candidatura de Pernambuco à Copa do Mundo e o estádio obviamente já havia sido aprovado, por instâncias inclusive mais altas que a FIFA. Nada mais coerente que essa confirmação. Essa declaração veio pelo presidente, Evandro de Carvalho”, afirmou.

Seleção Brasileira longe do Arruda

Conhecido como a casa da Seleção Brasileira na cidade, o Arruda não atendeu as exigências para receber o duelo. O quesito estrutura foi o principal fator para a perda.

“O Arruda não atendeu na integralidade o caderno de encargos de que o estádio deve estar apto para realizar jogos com a seleção brasileira profissional. Sendo assim, tivemos que nos deslocar para a Arena. Por que escolhi o Arruda, apesar da Arena naturalmente ser melhor e mais morna? Porque no Arruda o custeio da operação seria menor. Desse modo, mesmo com o custeio mais elevado na Arena, o Santa Cruz terá receita, essa ajuda financeira importante”, concluiu Evandro.

