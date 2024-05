O Fluminense volta a campo neste sábado (04), quando enfrenta o Atlético-MG às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Espírito Santo por causa do show da cantora Madonna, que acontece em Copacabana, no Rio de Janeiro. Assim, Diogo Barbosa exaltou o carinho dos capixabas com o elenco, que busca vencer mais uma no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica.

“Tem sido bem legal o carinho da torcida aqui no Espírito Santo, com o hotel sempre cheio. É muito bom e isso nos passa confiança para esse jogo importante contra o Atlético-MG. A gente precisa voltar a vencer no Brasileiro.” disse o lateral.

“Conseguimos a vitória na Copa do Brasil, o que também nos dá confiança, e isso só aumentará se vencermos essa partida. Trabalhamos muito bem, foram importantes esses dias aqui, recebendo esse carinho. Então, nada mais justo que conseguir essa vitória para a nossa torcida”, completou.

Na última quarta-feira (1), o Tricolor bateu o Sampaio Corrêa-MA por 2 a 0, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Por fim, o foco é voltar a vencer no Brasileirão, já que os comandados de Fernando Diniz somam 4 pontos e estão apenas na 16ª colocação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Diogo Barbosa exalta torcida do Fluminense no Espírito Santo: ‘Passa confiança’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.