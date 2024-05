Roma x Juventus: onde assistir e escalações

Na reta final do Campeonato Italiano, Roma e Juventus medem forças neste domingo (5), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico, pela 35ª rodada. Os donos da casa buscam encostar no G4, enquanto a Velha Senhora quer sacramentar a vaga para a próxima edição da Champions League.

Na classificação, a equipe da capital italiana soma 59 pontos e ocupa a quinta colocação. Nesse sentido, quer reagir após a derrota para o Leverkusen na Liga Europa, pela semifinal da Liga Europa. Os comandados de Massimiliano Allegri estão na terceira posição, com 65 pontos, restando três rodadas para o fim da competição.

Onde assistir

O confronto terá a transmissão do canal ESPN 4 e do serviço de streaming Star+.

Como chega a Roma

A equipe da capital venceu duas, empatou outras duas e perdeu uma nas últimas cinco partidas. Sendo assim, precisa fazer uma reta final perfeita e torcer por tropeços de Juventus e Bologna para chegar à vaga na Champions. Em campo, o principal nome é Dybala, que marcou 13 gols e ainda deu nove assistências, assim como Romelu Lukaku, que já fez 11.

Como chega a Juventus

O time de Turim pode carimbar a vaga na próxima Champions League já neste final de semana em caso de vitória. No entanto, empatou três vezes consecutivas nas últimas rodadas. Para isso, a equipe precisa melhorar seu poderio ofensivo, visto que é o terceiro menos eficiente dos dez primeiros colocados do Calcio.

ROMA X JUVENTUS

Campeonato Italiano – 2023/24 – 35ª rodada

Data e horário: 05/05/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, Itália

Roma: Svilar; Kristensen, Mancini, Smalling e Spinazzola; Pellegrini, Paredes e Bove; El Shaarawy, Lukaku e Dybala. Técnico: Daniele De Rossi

Juventus: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Técnico: Massimiliano Allegri

