Gustavo Mosquito tem mal-estar e pode desfalcar o Corinthians

Na noite do último sábado (4), o Corinthians empatou sem gols com o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro e o técnico Antônio Oliveira ganhou um problema para os próximos dias: Gustavo Mosquito.

Titular pelo segundo jogo consecutivo, o atleta precisou deixar a equipe no intervalo, pois apresentou mal-estar nos vestiários. De acordo com as informações do portal ‘Meu Timão’, o jogador reclamou de mal-estar e teve sintomas de virose.

Caso não tenha condições de jogar, ele irá desfalcar o Corinthians na Copa Sul-Americana diante do Nacional-PAR. O duelo acontece na próxima terça-feira (7), em Assunção, no Paraguai.

Retorno

Após amargar o banco de reservas, Gustavo Mosquito voltou a ter chances no Corinthians. No jogo contra o Fluminense, ele entrou na vaga de Pedro Henrique e ajudou a equipe na vitória por 3 a 0.

Por causa do seu desempenho positivo, o atacante ganhou a confiança do técnico Antônio Oliveira e foi titular nos últimos dois jogos.

Números de Gustavo Mosquito

Nesta temporada, o atacante participou de 16 jogos, sendo quatro deles como titular. Apesar de jogar no ataque, ele ainda não fez gols.

Substituto

Se Gustavo Mosquito não atuar, o lateral-direito Matheuzinho será improvisado no comando de ataque.

