Athletico vence o Vasco e afunda os cariocas na tabela

Um gol de Erick, no primeiro tempo definiu a vitória do Athletico-PR sobre o Vasco, neste domingo (5/5) na Ligga Arena, pela 5ª rodada do Brasileirão. Mas o placar foi magro. Afinal o Furacão mandou em grande parte do jogo, atuou com um a mais desde os 15 minutos do 1º tempo (Hugo Moura expulso) e ainda mandou quatro bolas na trave. O Cruz-Maltino só conseguiu equilibrar o duelo nos minutos finais, quando o Furacão freou o ritmo.

O Athletico vai aos 10 pontos e deve encerrar a rodada no Top3. Já o Vasco, com a quarta derrota seguida, parou nos três pontos e está na zona de rebaixamento.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

Só o Athletico joga no 1º tempo

O Athletico dominou um Vasco que nada fez no primeiro tempo. Para se ter ideia, nos três primeiros minutos, com marcação alta e na pressão, teve três chances. Duas foram claras, com Canobbio e Pablo em erros defensivos de um nervoso Cruz-Maltino. Pouco depois, mandou uma na trave com Erick. Aos 15, Hugo Moura atrasou mal a bola pra Léo Jardim. Zapelli ficou com o presente e Hugo Moura o agarrou para que não fizesse o gol. Dessa forma, foi expulso. Esta falta, em cobrança de Pablo, foi no travessão.

Com dez, o Vasco que já levava pressão, passou a sofrer massacre. Julimar mandou uma na trave. Mas, aos 25, o Athletico chegou ao gol. O lançamento de Gamarra encontrou Esquivel e este cruzou para Erick fazer 1 a 0. O Furacão seguiu em cima, acumulando chances, com Zapelli acertando mais uma na trave. O Vasco teve uma única chance. Uma bola que Fernandinho tentou cortar e passou rente ao travessão. Mais nada. Resumo do primeiro tempo: Furacão com 65% de posse. Em finalizações? 13 a 0.

Vasco melhora na etapa final. Mas Furacão se impõe

No segundo tempo, o Vasco até que apareceu um pouco mais na frente, buscando o artilheiro Vegetti. Mas foram do Furacão as primeiras grandes chances: um chute de Zapelli, na trave, e uma bomba de fora da área que obrigou Leo Jardim a fazer grande defesa. O jogo perdeu em velocidade após as substituições. Afinal, o Furacão passou a ter menos volume ofensivo. Assim, nos minutos finais, o Vasco até assustou. Mas sem eficácia. Dessa forma, perdeu mais uma. Mas para os atleticanos, uma vitória que o leva para os primeiros lugares.

ATHLETICO 1X0 VASCO

5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 5/5/2024

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Público: 31.192

ATHLETICO: Bento, Léo Godoy (Madson, 14’/2ºT), Kaíque Rocha, Gamarra e Esquivel; Erick, Fernandinho, Zapelli (Alex Santana, 23’/2ºT), Cuello (Nikão, 14’/2ºT) e Canobbio (Julimar, 10’/1ºT); Pablo (Mastriani, 23’/2ºT). Técnico: Cuca

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Mateus Cocão, Hugo Moura, Galdames e Rossi (João Victor, 17’/1ºT); David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

Gol: Erick, 25’/1ºT (1-0)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-BA)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

Cartões amarelos: Fernandinho (ATH);

Cartões Vermelhos: Hugo Moura (VAS, aos 15’/1ºT)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.