Morre César Luis Menotti, uma lenda do futebol da Argentina

O ex-técnico argentino César Luis Menotti morreu neste domingo (5), aos 85 anos. Um dos maiores nomes do futebol no país, ele entrou para a história ao comandar a seleção que conquistou o primeiro título de Copa do Mundo da Argentina, em 1978. A família não divulgou a causa da morte, mas Menotti ficou hospitalizado em março e abril devido a um caso grave de anemia. Ele recebeu alta em 11 de abril.

Menotti dizia que Pelé era melhor que Maradona

Neste domingo, no intervalo da final da Copa da Liga Argentina, torcedores e jogadores do Vélez Sarsfield e do Estudiantes fizeram um minuto de silêncio em honra de Menotti no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero.

Menotti, que tinha o apelido de Flaco, admirava o futebol brasileiro e dizia, na contramão de muitos argentinos, que Pelé era melhor que Maradona.

AFA: ‘Até sempre, Flaco querido’

Na mensagem de pesar sobre a morte de Menotti, a Associação de Futebol da Argentina (AFA) reproduz uma imagem do treinador com a taça. E o post termina dizendo: “Até sempre, Flaco querido”

Menotti jogou e foi campeão pelo Santos

Nascido em 5/11/1938 em Rosário – cidade que também é o berço de Messi – César Luis começou no futebol como jogador profissional, em 1960, no Rosario Central. O centroavante de 1,93 metro passou por outros cinco clubes, incluindo dois brasileiros. Assim, ele jogou no Racing, Boca Juniors, New York Generals, Santos-SP e Juventus-SP. Pelo Santos, ele teve um ano de 1968 especial. Afinal, foram 3 títulos: campeão do Paulista, do Brasileiro e da Recopa dos Campeões Internacionais. Além disso, Menotti chegou a atuar pela seleção argentina, como atacante, em 1962/63.

Passagem por clubes e seleções como treinador

Sua trajetória como treinador começou em 1970, no Newell’s Old Boys. Em seguida, foram outros 10 times, ao longo do percurso, até se aposentar no Tecos, do México, em 2007. Menotti foi técnico da Argentina de 1974 a 1983 e também comandou a seleção nacional sub-20 em 1978/79 ( sendo campeão da Copa do Mundo de 1979 dessa categoria juvenil). Além disso, treinou a seleção do México (1991-1992).

