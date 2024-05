Benfica perde para o Famalicão, e Sporting é campeão português

O Sporting é o campeão português de 2023/24 sem entrar em campo, já que o Benfica, o único que poderia alcançá-lo, perdeu por 2 a 0 para o Famalicão, neste domingo (5). No sábado, pela 34ª e antepenúltima rodada, os Leões venceram o Portimonense por 3 a 0. Com isso, chegou aos 84 pontos, deixando o Benfica com 76. Como os benfiquistas ainda podiam somar nove pontos, os sportinguistas secaram o maior rival. Mas com a derrota deste domingo, as Águias só chegam aos 82 pontos, no máximo. Este é o 20º título do Sporting. Fica atrás apenas de Benfica (38 títulos) e Porto (30).

No jogo deste domingo no Municipal de Famalicão, o time da casa marcou com Puma Rodríguez e Youssouf. Ambos no segundo tempo. O Famalicão chega aos 39 pontos. Dessa forma, pula para o oitavo lugar.

Famalicão surpreende Benfica

Quem esperava um Benfica tomando conta do jogo, se surpreendeu, pois o Famalicão não apenas pressionou como teve chances claras. O jogo começou animado, com um gol para cada lado anulado por impedimento. Para o Benfica, com Marcos Leonardo (ex-Santos) aos dois minutos; para o Famalicão Cádiz, aos sete. O Benfica penava. Afinal, Dí Maria, bem marcado, não fazia a diferença. E foi do Famalicão a chance de ouro, um chute de Puma, na trave. Enfim, o gol não saiu no primeiro tempo.

Famalicão marca e… Sporting campeão

Na etapa final, o Benfica bem que tentou. Buscou finalizar, mas sempre parando no goleiro Luiz Júnior. Conforme o tempo passou e a bola não entrou, o time visitante, vendo o título seguir rumo ao Sporting, se lançou ao ataque. Assim, deu espaços que o Famalicão aproveitou. Aos 26, Puma Rodriguez recebeu pela direita, cortou para o meio e da entrada da área mandou sem chance para o goleiro Trubin.

Para completar, o time da casa ampliou aos 40. Topic roubou uma bola no meio de campo e tocou para Youssouf que entrou na área e fez o segundo gol do Famalicão, matando o jogo. Esta foi apenas a segunda vitória do Famalicão sobre o Benfica na história. Um triunfo que garantiu ao Sporting mais um caneco português.

Jogos da 32ª rodada do Português

Sexta (3/5)

Moreirense 1×0 Vizela

Sábado (4/5)

Boavista 1×1 Gil Vicente

Rio Ave 2×1 Vitória de Guimarães

Sporting 3×0 Portimonense

Chaves 0x3 Porto

Domingo (5/5)

Farense 3×2 Estoril

Braga 4×3 Casa Pia

Arouca 0x0 Estrela Amadora

Famalicão 2×0 Benfica

