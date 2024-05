Botafogo decepciona, perde para o Bahia e deixa a liderança do Brasileirão

Há poucas certezas na vida. A morte, os impostos e a hora em que o Botafogo decepciona e entrega a liderança do Campeonato Brasileiro. Em 2023, o balde de água fria veio mais cedo. Precisamente, neste domingo (5), em pleno Estádio Nilton Santos, pela quinta rodada. Diante da torcida, o Glorioso, após cinco triunfos consecutivos, perdeu para o Bahia por 2 a 1, novamente, com Hugo de vilão.

O Bahia só não assume a liderança porque o Athletico-PR tem um saldo de gols melhor. Os dois times têm dez pontos. O Botafogo é o terceiro, com nove.

Lateral do Botafogo, Hugo vira trunfo do Bahia

O Bahia teve em Hugo, do Botafogo, a sua melhor arma. Sabedor da deficiência defensiva do lateral-esquerdo, Ceni meteu Arias ali em cima do adversário para forçar o erro. Assim, o alvinegro repetiu sua “façanha” na Libertadores e meteu a mão na bola. Pênalti que Everaldo se encarregou de colocar lá dentro. No entanto, com mais intensidade e posse de bola, o Tricolor mereceu o placar. O Glorioso começou até disputando a pelota com o Esquadrão, mas se perdeu com ineficácia de Jeffinho e Luiz Henrique.

Botafogo volta diferente

De novo, o esporro de Artur Jorge deu certo. O Botafogo entrou mordendo, recuperando rápido a bola e aceitando o convite do Bahia, que recuou. Júnior Santos chegou a marcar, mas, no lance, Suárez estava um fiapo de cabelo à frente das linhas traçadas pelo VAR. No entanto, logo depois, o contestado Jeffinho, aproveitando-se de chute errado de Freitas, empatou. Niltão explodiu. Mas o botafoguense não tem um dia de paz. No fim, com o Botafogo exposto, Ratão invadiu a área, driblou John e deu números finais ao confronto.

BOTAFOGO 1×2 BAHIA

Quinta rodada do Brasileirão 2024

Data e horário: 05/05/24, às 18h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Everaldo, 46’/1ºT (0-1); Jeffinho, 18’/2ºT (1-1); Ratão, 43’/2ºT (1-2)

BOTAFOGO: John; Suárez (Barboza, 32’/2ºT), Halter, Bastos e Hugo (Cuiabano, Intervalo); Barbosa (Gregore, 26’/2ºT) e Freitas; Luiz Henrique (Romero, 11’/2ºT), Jeffinho (Hernández, 26’/2ºT), Savarino e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge

BAHIA: Marcos Felipe; Arias, Xavier, Kanu e Juba; Caio Alexandre (De Pena, 26’/2ºT), Jean Lucas e Ribeiro (Ademir, 12’/2ºT); Cauly (Biel, 30’/2ºT), Thaciano (Ratão, 30’/2ºT) e Everaldo (Rezende, 13’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Rafael Klein (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael Alves (Fifa-RS) e Tiago Diel (RS)

VAR: Igor Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Cartão Amarelo: Kanu (BAH); Bastos, Barboza (BOT)

Cartão Vermelho:

