PSG x Borussia Dortmund: escalações e onde assistir

O primeiro finalista da Champions 2023/24 será definido nesta terça-feira (7). PSG e Borussia se enfrentam às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal, no Parque dos Príncipes, em Paris. Os alemães contam com a vantagem do empate após o triunfo por 1 a 0 na partida de ida, em Dortmund.

Como chega o PSG

Após a confirmação do título Francês, o Paris Saint-Germain aposta todas as suas fichas para chegar à segunda final de Champions da história do clube. Em busca do título inédito, o time precisa vencer por ao menos um gol de diferença para levar a decisão para a disputa por pênaltis. Triunfo por dois ou mais gols de diferença confirma a classificação.

No entanto, o técnico Luis Enrique teve uma baixa de última hora. Na partida de ida, na Alemanha, o zagueiro Lucas Hernández sofreu uma lesão grave no tornozelo direito e ficará afastado por alguns meses. Dessa maneira, ele se junta a Kimpembé, Kurzawa, e Sergio Rico no departamento médico do clube.

Contudo, Mbappé e Dembelé, em grande fase, estão confirmados na equipe titular.

Como chega o Borussia Dortmund

Por outro lado, o Dortmund chega com a vantagem do empate após o triunfo por 1 a 0 na Alemanha. Mas, o técnico Edin Terzic também terá problemas na escalação. Ramy Bensebaini e Julien Duranville, lesionados, estão fora.

Além disso, Julian Ryerson, Sebastien Haller e Karim Adeyemi aparecem como dúvidas e serão reavaliados antes da partida.

PSG x Borussia Dortmund

Semifinal da Champions (jogo de volta)

Data e horário: terça-feira, 07/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery; Dembelé, Ramos, Mbappé. Técnico: Luis Enrique

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. Técnico: Edin Terzic

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Onde assistir: SBT, TNT e Star+

