Bola de ouro da Copa do Mundo de 1986 que era de Maradona vai a leilão

A Bola de Ouro da Copa do Mundo de 1986, entregue a Maradona, vai a leilão na França, em junho, mais especificamente no dia 06. A casa Aguttes, companhia especializada no segmento, fez o anúncio nesta terça-feira (07). O craque argentino recebeu este prêmio, pois foi considerado o melhor jogador daquele Mundial. Aliás, este é primeiro troféu de tal categoria a ser leiloado na história.

Ainda não há uma definição a respeito de uma quantia inicial. Contudo, a expectativa é a de que atinja cifras recordes. Até mesmo por ser uma situação inédita, além do valor histórico do item. Maradona foi o protagonista da Copa do Mundo de 1986. Afinal, seus cinco gols e atuações individuais levaram a Argentina ao segundo título mundial.

O duelo mais marcante foi com a Inglaterra, pelas quartas de final do torneio. A partida continha uma rivalidade política entre os países pela guerra das Ilhas Malvinas. Na ocasião, a seleção albiceleste venceu com dois gols do craque. O primeiro polêmico, pois marcou com a mão e ficou conhecido como “A Mão de Deus”. Posteriormente, o segundo ocorreu após ele driblar alguns adversários e depois eleito o “Gol do Século”.

Aquela temporada dele foi tão impressionante que Maradona ainda venceu os prêmios de melhor jogador do mundo da Fifa e a Bola de Ouro, que era entregue pela revista France Football.

História inusitado com a Bola de Ouro da Copa do Mundo de Maradona

Após a premiação, o craque argentino guardou o troféu no Banco della Província, na cidade de Nápoles. Entretanto, a entidade financeira sofreu um assalto em 1989 e, além do dinheiro, uma das peças roubadas foi a Bola de Ouro de Maradona. Depois de alguns anos, o prêmio foi encontrado em uma sala de leilões. Em seguida, a casa Aguttes teve acesso à peça, investigou sua procedência e confirmou sua legitimidade.

