Botafogo corre risco de transfer ban por dívida com Luís Castro; veja o prazo de pagamento

Acionado na Fifa por conta de uma dívida com o técnico Luís Castro, o Botafogo tem pouco mais de um mês para evitar uma punição. O prazo para acerta a situação com o português é até o dia 9 de junho. A informação é do “ge”.

Luís Castro, afinal, sustenta que o Botafogo tem uma dívida referente a salário e premiações previstas em contrato com ele. O português esteve no Alvinegro de março de 2022 a junho de 2023. Caso não pague, porém, o Alvinegro sofrerá um transfer ban e ficará impedido de inscrever jogadores.

“O Luís Castro tem a nacionalidade diferente do clube que treinava. Se ele fosse um técnico brasileiro, não poderia cobrar de um clube brasileiro pela Fifa, mas, por ser português, nessa relação internacional, ele consegue cobrar por meio da entidade”, explicou Pedro Canelas, advogado especialista em Direito Desportivo e Gestor Esportivo pela Fifa, ao site “RTI Esportes”.

Castro deixou o Botafogo no meio do ano passado para treinar o Al-Nassr, da Arábia Saudita. O treinador recebeu uma proposta superior em termos financeiros e deixou o Glorioso, que à época liderava o Brasileirão com grande campanha.

