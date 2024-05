Para Fifa, candidatura do Brasil à Copa do Mundo Feminina supera a concorrência

A candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027 alcançou uma pontuação superior à sua única concorrente – uma coalizão formada por Alemanha, Holanda e Bélgica – na avaliação realizada pelos especialistas da Fifa. Na escala de avaliação, que varia de 1 a 5, o Brasil recebeu uma pontuação de 4, enquanto a candidatura europeia obteve 3,7.

O relatório da Fifa contendo a avaliação das candidaturas foi divulgado na noite desta terça-feira, dez dias antes da votação que determinará o local do próximo Mundial Feminino. A votação, na qual participam representantes das 211 associações nacionais de futebol, acontecerá durante o Congresso da Fifa, a ser realizado na Tailândia.





Durante o evento, ambas as candidaturas terão 15 minutos para realizar uma apresentação aos eleitores. A delegação brasileira contará com Aline Pellegrino e Formiga em sua equipe. No relatório de avaliação, os executivos da Fifa encarregados de analisar as duas candidaturas expressaram o seguinte sobre o Brasil.

Fifa deu nota para seis categorias

“A candidatura brasileira oferece instalações de alta qualidade, construídas especificamente e geralmente adequadas para os maiores eventos internacionais, incluindo a Copa do Mundo de 2021. Além disso, ela demonstra uma forte viabilidade comercial, combinando potencial de receita com eficiência nos custos. A Confederação Brasileira de Futebol e o governo do Brasil demonstraram apoio à candidatura e comprometimento com a realização do evento, o que é especialmente importante, dado que certos investimentos em infraestrutura e serviços seriam necessários para garantir o sucesso do torneio. Por fim, é digno de nota que, se a candidatura for bem-sucedida, a América do Sul sediaria o torneio pela primeira vez, o que teria um impacto significativo na promoção do futebol feminino na região”, observou o relatório.

O documento da Fifa atribuiu notas às candidaturas em seis categorias. Estádios, Instalações para equipes e árbitros, Acomodação, Centros de mídia, Locais para Fan Fest e Viabilidade comercial.

No início deste ano, representantes da Fifa visitaram os países que aspiram sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. Até a semana passada, havia três candidaturas, mas México e Estados Unidos retiraram suas candidaturas para 2027. A justificativa, por fim, foi que desejam concentrar seus esforços para a edição de 2031 do torneio.

